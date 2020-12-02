Dev maçın oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak..

02 Aralık 2020 Çarşamba - 15:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıklarken, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu.
 
Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
 
F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI 23 ARALIK'TA
 
Süper Lig'in 14. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe ile son şampiyon Başakşehir arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Ülker Stadyumu'ndaki kritik mücadele 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
 

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