Dev maçta tarihi skor! Barcelona 2 - Bayern Münih 8

14 Ağustos 2020 Cuma - 22:33
| Son Güncelleme : 14 08 2020 - 23:54
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih Barcelona
'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Mücadeleyi kazanan Bayern Münih, Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Barcelona 2 - 8 Bayern Münih
Dk 4 Müller
Dk 7 Alaba (Kendi kalesine)
Dk 22 Perisic
Dk 26 Gnarby
Dk 31 Müller
Dk 52 Suarez
Dk 63 Kimmich
Dk 82 Lewandowski
Dk 85 Coutinho
Dk 89 Coutinho
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.