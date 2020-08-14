Dev maçta tarihi skor! Barcelona 2 - Bayern Münih 8

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih Barcelona'yı 8-2 mağlup etti.

14 Ağustos 2020 Cuma - 22:33 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 23:54
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
 
Mücadeleyi kazanan Bayern Münih, Manchester City-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 
 
Barcelona 2 - 8 Bayern Münih
 
Dk  4 Müller 
Dk  7 Alaba (Kendi kalesine)
Dk 22 Perisic
Dk 26 Gnarby
Dk 31 Müller
Dk 52 Suarez
Dk 63 Kimmich
Dk 82 Lewandowski
Dk 85 Coutinho
Dk 89 Coutinho 
 
 
 
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.
 
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.
 
 

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Etiketler: Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi
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