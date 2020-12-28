Dev prim! Galatasaraylı futbolculara doping

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da yönetim oyunculara 1 milyon TL'lik prim dağıtacak.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:34
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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı. Bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılıların, 29 puanı bulunuyor. Trabzonspor maçı sonrası oynayan oynamayan tüm oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı.
 
Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, 16. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
 

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