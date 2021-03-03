Devre arasında kendini kaybetti ve duvarı kırdı!

Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky Slovacko maçının devre arasında kendisini kaybetti ve soyunma odasının duvarını kırdı.

03 Mart 2021 Çarşamba - 15:27
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UEFA Avrupa Ligi'nde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester'ı İngiltere'de 2-0 yenerek son 16 turuna kalan Slavia Prag, Avrupa'nın yükselen takımlarından biri olmaya devam ediyor.
 
Ülkesinde de 11 puan farkla lider olan Slavia Prag'ın ligde oynadığı Slovacko maçında ise ilginç görüntüler meydana geldi.
 
DEVRE ARASINDA SERT KONUŞMA
 
İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky soyunma odasında oyuncularıyla çok sert bir konuşma yaptı. Sinirlerine hakim olamayan teknik adam, duvarı yumrukladı ve soyunma odasının duvarını kırdı.
 
Bu hararetli konuşmanın ardından Slavia Prag, ikinci yarıda maçı çevirdi ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.
 
''BAZEN SESİNİZİ YÜKSELTMENİZ GEREKİR''
 
Maçın ardından Slavia Prag'ın İletişim Direktörü Michal Bycek, Twitter hesabından soyunma odasının kırılmış duvarını paylaşırken ''Koçun ilk yarıdaki üç sayılık vuruşu. Bazen sesinizi yükseltmeniz gerekir ve bu da böyle sonuçlar çıkartabilir. Tabii ev sahibi takımdan özür diledik.'' sözlerini kullandı.
 
AVRUPA'NIN YÜKSELEN DEĞERİ
 
2018 yılından beri Slavia Prag'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör Jindrich Trpisovsky, hem lig hem de Avrupa'daki başarısıyla dikkat çekerken 3 yılda 2.19 puan ortalaması tutturdu.
 
BARCELONA VE INTER'E KAYBETMEDİ
 
Çekya temsilcisi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Inter ve Borussia Dortmund'un bulunduğu 'ölüm grubu'na düşmüş ama oynadığı futbol ile alkış almıştı. Slavia Prag, Inter ve Barcelona deplasmanlarında berabere kalarak Avrupa'da gündem olmuştu.

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Etiketler: Jindrich Trpisovsky Slavia Prag
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