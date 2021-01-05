Diagne'den flaş açıklama!

Galatasaray'ın Konyaspor 'a 4-3 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takım adına iki gol birden kaydeden Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız" dedi.