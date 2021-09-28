Diagne hiç hesapta yoktu bir anda geldi ve...

Göztepe maçında sonradan oyuna giren Diagne ve Alpaslan Öztürk bundan sonra ilk 11'de yer alacak.

28 Eylül 2021 Salı - 9:03
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Göztepe maçıyla beraber Galatasaray’da taşlar yerine oturmaya başladı. Cim-Bom’da ikinci yarı yapılan hamleler sonuç vermiş kısa sürede takım öne geçmişti.
 
Özelikle oyuna girerek fark yaratan Diagne ve Alpaslan’ın performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim’in, her iki futbolcuyu da ana plana dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi.
 
Marcao’nun cezasının devam etmesi ve Luyindama’nın da hem formsuz hem taraftar tepkisi nedeniyle moralsiz olması nedeniyle savunmada artık Alpaslan Öztürk forma giyecek. Ön tarafta da, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçında son derece etkili olan Diagne sınıfı geçti. Senegalli forvetin formuyla ilk 11’deki yerini garanti ettiği belirtildi.

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Etiketler: diagne alpaslan öztürk galatasaray
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