Diagne hiç hesapta yoktu bir anda geldi ve...

Marcao’nun cezasının devam etmesi ve Luyindama’nın da hem formsuz hem taraftar tepkisi nedeniyle moralsiz olması nedeniyle savunmada artık Alpaslan Öztürk forma giyecek. Ön tarafta da, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçında son derece etkili olan Diagne sınıfı geçti. Senegalli forvetin formuyla ilk 11’deki yerini garanti ettiği belirtildi.