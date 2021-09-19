Diagne'nin paylaşımı olay yarattı! 'Affetmem kimse beni küçük düşüremez'

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray 'da Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımı şaşırttı.

Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor.

"Kimse beni küçük düşüremez"

Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımını yaptı.