Diagne'nin paylaşımı olay yarattı! 'Affetmem kimse beni küçük düşüremez'

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne'nin sosyal medya hesabından 'Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımı' olay yarattı.

19 Eylül 2021 Pazar - 7:36
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Süper Lig'in 5. haftasında yarın Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımı şaşırttı.
 
Son maçlarda formayı Halil Dervişoğlu'na kaptıran ve yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor.
 
"Kimse beni küçük düşüremez"
 
Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz" paylaşımını yaptı.
 
Son olarak Kasımpaşa maçında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki Trabzonspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçlarında süre alamadı.

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Etiketler: diagne galatasaray diagne fatih terim
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