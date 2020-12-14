Diagne pişmanlığı!

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla alkışlanan Diagne, Belçikalıları pişman ettirdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:53
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Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, bu sezonki performansıyla yeniden kendisine geldi, geçen sezon kadro dışı bırakan Belçikalılar'ı pişman etti.
 
Kaydettiği 30 golle 2018-19 sezonunda Süper Lig gol kralı olmasına karşın sarı-kırmızılılarda göze girmekte zorlanan ve geçtiğimiz sezon kiralık transferle takımdan uzaklaştırılan Diagne, özellikle son haftalarda vites artırdı son üç lig maçının tamamında fileleri havalandırdı.
 
Avrupa Ligi elemeleri ile birlikte bu sezon şu ana dek attığı gol sayısı yediye ulaşan Mbaye Diagne'nin başarı grafiği Belçika'da da çok yakından takip ediliyor.
 
Kadro dışı bırakılmıştı
 
29 yaşındaki forvet geçen sezon formasını giydiği Brugge'de iyi bir başlangıç yapıp golleriyle takımına katkı sağlamasına karşın, Paris Saint Germain maçında izinsiz olarak attığı penaltıyı kaçırmasıyla Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin sorumlusu olarak gösterilip süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
 
Belçika basınında yer alan haberlerde golcü oyuncunun bu sezon Galatasaray'daki başarılı performansı sürekli olarak yer alıyor.
 
Senegalli santrforun formunun her geçen yükselmesinin bir pişmanlığa da yol açmaya başladığı, ülke basınında yer verilen haberde ortaya çıktı. İşte o satırlar...
 
"Biraz sabır gösterilse..."
 
"Club Brugge'deki dönemine aslında iyi başlamış, golleriyle katkı sağlıyordu. Ancak penaltı hadisesinin ardından bir daha forma şansı verilmedi. Lacivert-siyahlılar Diagne'ye biraz daha sabır gösterseler belki daha iyi olacaktı. Galatasaray'da son 3 maçında 5 gol attı. Sahada olduğu kadar antrenmanlardaki tavrından da memnun olan hocası Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı."
 
 

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Etiketler: diagne galatasaray
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