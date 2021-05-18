Diagne resmen açıkladı! Gelecek sezon oynayacağım yer...

Galatasaray'dan WBA'ya kiralık olarak giden Diagne Premier Lig'de oynamak istiyor...

18 Mayıs 2021 Salı - 14:12
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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'den flaş açıklama... Bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Diagne, İngiltere'de kalmak istediğini ifade etti.
 
Diagne, WBA'da kalmayı düşünmediğini aktarırken, "Bu durumda takımda kalacağımı sanmıyorum. Kulüpteki serüvenimin bitip bitmeyeceği, sezon sonunda belli olacak." dedi.
 
"PREMIER LİG'DE KALMAK İSTİYORUM"
 
Diagne konuşmasının devamında, "Championship'te oynamayı düşünmüyorum ama Premier Lig'de kalmak istiyorum. Ya da, göz önünde olabileceğim başka bir ülkeye, lige gidebilirim." dedi.

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Etiketler: diagne galatasaray
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