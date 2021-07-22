Diego Costa'da son 48 saat...

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olması sonrası golcü arayışı başladı. Siyah-beyazlıların santrfor mevkii için düşündüğü isimlerden olan Diego Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş 'ın golcü konusundaki ilk hedefi Diego Costa... Yapılan pazarlıklarda İspanyol futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro imza parası önerilmişti. 32 yaşındaki forvet de yönetimden düşünmek için 24 Temmuz 'a kadar süre istemişti.