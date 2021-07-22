Diego Costa'da son 48 saat...

Diego Costa'ya yıllık 2,5 milyon euro artı 1 milyon euro imza parası öneren Beşiktaş, İspanyol yıldızın vereceği son kararı beklemeye başladı.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 13:08
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olması sonrası golcü arayışı başladı. Siyah-beyazlıların santrfor mevkii için düşündüğü isimlerden olan Diego Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
 
Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ın golcü konusundaki ilk hedefi Diego Costa... Yapılan pazarlıklarda İspanyol futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro imza parası önerilmişti. 32 yaşındaki forvet de yönetimden düşünmek için 24 Temmuz'a kadar süre istemişti.
 
Beklemeye geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar iki gün sonra gelecek karara göre hareket edecek. Teklifini yükseltmeyecek Beşiktaş, olası bir olumsuz cevap sonrasında görüşmeleri bitirip, alternatif isimlere yönelecek.

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Etiketler: diego costa beşiktaş
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