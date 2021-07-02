Diego Costa'da son düzlüğe girildi

02 Temmuz 2021 Cuma - 8:46
Teknik heyetin talepleri doğrultusunda yeni sezona forvet hattını güçlendirerek girmek isteyen Beşiktaş
Yönetimi, Diego Costa başta olmak üzere belirlediği golcü listesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
İlk temas kurduğu günden bugüne kadar olumlu dönüşler aldığı Diego Costa’ya odaklanan siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki İspanyol golcü konusunda aradaki pürüzleri teker teker gidermeyi hedefliyor. İmza parasından yıllık ücrete kadar henüz maddi konularda kesin bir anlaşma olmasa da, iki tarafın ortak zeminde buluşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Boşta olan Diego Costa dışında Roma
ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko
’yu da listesinde bulunduran Beşiktaş’ın, bu oyuncuyu transfer etme ihtimalinin ise düşük olduğu ifade edildi. Diego Costa ile birlikte tecrübeli bir golcüyü daha kadroya katmayı planlayan siyah-beyazlıların, bu ismi transferin son günlerinde almayı düşündüğü belirtildi.