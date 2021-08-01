Diego Costa için bir teklif daha!

Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferlerini sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş , bir yandan da forvet için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol golcü Diego Costa'ya öncelik veren siyah-beyazlılar, bu transfer için fiyat artırdı.

Beşiktaş 0-3 Kayserispor (Hazırlık maçı özeti ve golleri)Beşiktaş 0-3 Kayserispor (Hazırlık maçı özeti ve golleri)

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulia'nın haberine göre Beşiktaş, Diego Costa'ya önerdiği 2.5 milyon euro maaş+ bonuslar şeklinde olan teklifini yükseltti. Siyah-beyazlılar teklifini 4 milyon euro garanti maaş ve bonuslar seviyesine çıkarırken, Costa'dan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.

33 yaşındaki golcünün acele karar vermek istemediği ve Dubai 'den gelen teklifler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.