Diego Costa için bir teklif daha!

Diego Costa transferinden vazgeçmeyen Beşiktaş yıldız golcüye 2,5 milyon euro + bonuslar dedi.

01 Ağustos 2021 Pazar - 12:43
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Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal transferlerini sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da forvet için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol golcü Diego Costa'ya öncelik veren siyah-beyazlılar, bu transfer için fiyat artırdı.
 
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İtalyan gazeteci Alfredo Pedulia'nın haberine göre Beşiktaş, Diego Costa'ya önerdiği 2.5 milyon euro maaş+ bonuslar şeklinde olan teklifini yükseltti. Siyah-beyazlılar teklifini 4 milyon euro garanti maaş ve bonuslar seviyesine çıkarırken, Costa'dan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.
 
33 yaşındaki golcünün acele karar vermek istemediği ve Dubai'den gelen teklifler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.
 
Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen İspanyol yıldız, kulüp kariyerinde 476 maçta 181 gol attı ve 71 asist yaptı.

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Etiketler: diego costa beşiktaş
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