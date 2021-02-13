Diego Costa Palmeiras'ta

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Diageo Costa Palmeiras ile anlaşmaya vardı.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 10:04
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Aralık ayında Atletico Madrid'den ayrılarak boşa çıkan Diego Costa yıllar sonra doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor.Luis Suarez transferinin ardından Atletico'da ikinci plana düşen Diego Costa, sözleşmesini sona erdirerek doğduğu ülke Brezilya'ya dönmüştü. Türkiye'den de teklifler aldığı bilinen Costa'nın Palmeiras ile anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. Libertadores şampiyonu Palmeiras'ın 2 yıllık teklifini kabul eden Diego Costa'nın transferinin çok geçmeden açıklanması bekleniyor.
 
Palmeiras'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon euroya yakın bir bedel ödeyeceği belirtilen Diego Costa'nın Avrupa ve Katar'dan gelen tekliflerin çok altında bir bedelle Palmeiras'a imza atacağı belirtiliyor. En son 2006'da doğduğu ülke Brezilya'dan Braga'ya transfer olarak Avrupa'ya açılan Diego Costa, Palmeiras transferi gerçekleşirse 15 yıl aradan sonra ülkesine dönmüş olacak. Diego Costa 2014 yılında İspanyol vatandaşlığı alarak İspanya Milli Takımı'nda forma giymişti.

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Etiketler: Palmeiras diego costa
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