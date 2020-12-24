Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Diego Perotti bilmecesi sürüyor. Arjantinli yıldız, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor" diyerek kötü haberi verdi.

24 Aralık 2020 Perşembe - 11:14
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Arjantinli yıldızın dünkü Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor” diyerek şaşırttı.
 
Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.
 
4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.
 
Perotti Fenerbahçe forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.
 
 
 

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Etiketler: Perotti Fenerbahçe süper lig
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