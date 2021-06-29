Diego Perotti Genoa'da

Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti Genoa'ya imza atmak üzere...

29 Haziran 2021 Salı - 9:37
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Geçtiğimiz sezon 22 ismi kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'de en bomba isim Diego Perotti'ydi. Geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle özel bir sözleşmeye sahip olan Arjantinli yıldız sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
 
Fenerbahçe'de gelecek sezona yetişecek olan Diego Perotti ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalya'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki kanat oyuncusuna Genoa talip oldu. İtalyan muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçeli yıldız Perotti'nin ilerleyen günlerde imza atabileceğini aktardı.

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Etiketler: perotti fenerbahçe
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