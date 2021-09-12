Diego Perotti konuştu! 'Terk edilmiş...'

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Diego Perotti 'Takımda kendimi terk edilmiş hissettim' dedi.

12 Eylül 2021 Pazar - 10:56
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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli Diego Perotti, Arjantin basınına konuştu.
 
2 Eylül'de transferin son günü Fenerbahçe, 33 yaşındaki Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Arjantinli oyuncu, Sarı Lacivertli ekibin yaptığı fesih duyurusunun altına "Şimdi her şey hakkında doğruları söylemekte özgürüm" yorumunu yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, bu yorumunun ardından kişisel hesabından bir gönderi daha paylaştı, "Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım" dedi. Daha sonra bir açıklama daha yapan Perotti, "Fenerbahçe hakkında kötü konuşmayacağım. Sadece neden kulüpte devam etmediğimi ve sakatlıkla alakalı tüm gerçekleri anlatacağım" ifadelerini kullandı.
 
"TERK EDİLMİŞ HİSSETTİM"
 
Ajansspor'un Arjantin basınından derlediği habere göre Perotti, "Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim" dedi.

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Etiketler: perotti fenerbahçe
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