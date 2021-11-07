Diego Perotti Serie B'ye gidiyor

Fenerbahçe'nin eski Arjantinli futbolcusu Perotti'nin Vincenza yolunda olduğu öğrenildi.

07 Kasım 2021 Pazar - 13:50
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İtalya Serie B ekiplerinden Vicenza'nın yeni sportif direktörü Federico Balzaretti, ara transfer dönemi için serbest oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim ise eski Fenerbahçeli Diego Perotti oldu.
 
SerieBnews'in haberine göre Vicenza, son olarak Fenerbahçe forması giyen Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli oyuncu, daha önce İtalya'da Serie A düzeyinde Genoa ve Roma formaları giymişti.
 
2020'de Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan Diego Perotti, Süper Lig 'de çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başarırken sonrasında sakatlık sorunları nedeniyle forma giyememişti. 2020-21 maçında sadece 4 maçta görev alabilen Perotti'nin sözleşmesi, 2021'in yaz transfer döneminde feshedilmişti. (Fanatik)

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Etiketler: perotti vincenza
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