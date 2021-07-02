Dikkat çeken gelişme! Christoph Daum'a geri dön çağrısı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum için sarı lacivertli taraftarlar 'geri dön' çağrısında bulundular.

02 Temmuz 2021 Cuma - 10:53
İLGİLİ HABERLER
Ümit Özat'tan Ali Koç'a Hikmet Karaman teklifi! Pelkas'tan flaş Rubin Kazan açıklaması! Fenerbahçe Beko'dan bir transfer daha Gökhan Gönül kangreni çözülmedi! Deniz Türüç'ün tek amacı Fenerbahçe'de kalmak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, pazartesi günü yeni teknik direktörü açıklayacağını bildirmişti. Ancak üzerinden geçen 5 güne rağmen henüz Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası belli olmadı.
 
Teknik adamın belli olmaması üzerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada eski teknik direktörleri Christoph Daum hakkında mesajlar atmaya başladı ve Alman çalıştırıcı bir anda sosyal medyada trendtopic oldu.
 
Binlerce taraftar Daum'a "geri dön" çağrısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, Akşam Gazetesi'ne konuştu.
 
Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda bu kadar çok olumlu konuşması benim için bir onur. Fenerbahçe harika taraftarlara sahip seçkin bir kulüp. Başkan Ali Koç ve tüm yönetim kurulu üyeleri kulübün başarısı için büyük destek veriyor. Tüm Fenerbahçe ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teknik direktör konusunda Ali Koç'un en doğru kararı vereceğine eminim" dedi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: daum fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha Vedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'dan sonra Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha
35'lik Mehmet Topal'dan bir transfer daha! Hem de dev kulübe gidiyor35'lik Mehmet Topal'dan bir transfer daha! Hem de dev kulübe gidiyor TFF'de gergin toplantı ve Şenol Güneş'in istifası... Nihat Özdemir, Selim Soydan, Hamit Altıntop...TFF'de gergin toplantı ve Şenol Güneş'in istifası... Nihat Özdemir, Selim Soydan, Hamit Altıntop... Gelecek sezonunun şampiyonunu açıkladı! 'Başkanlığın ordinaryüsü Aziz Yıldırım'a göre...'Gelecek sezonunun şampiyonunu açıkladı! 'Başkanlığın ordinaryüsü Aziz Yıldırım'a göre...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.