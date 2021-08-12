Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenman sağ omzunun çıktığını açıklandı.

12 Ağustos 2021 Perşembe - 12:03
İLGİLİ HABERLER
TFF tamam dedi Fenerbahçe yıldızları kaldırdı İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama! 'Bu takımda herkes...' 4 büyüklerin borcu açıklandı! KAP'a bildirdiler Ç.Rizepor'dan Caner Erkin ve Lemos bombası Ali Koç kararını verdi! 10 ayrılık olacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Dimitris Pelkas’ın bu sabah yapılan antrenman sağ omzunun çıktığını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Dimitris Pelkas'ın çıkan omzunun takım doktoru Burak Kunduracıoğlu tarafından yerine oturtulduğu ve Yunan futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
 
İŞTE O AÇIKLAMA
Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Pelkas Dimitris Pelkas Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye kötü haber Pelkas sakatlandı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala... UEFA Süper Kupa mücadelesinde Chelsea - Villarreal maçına damga vuran olay! Uzatmaların bitimine 1 dakika kala...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi...Vitor Pereira'dan Fenerbahçe yönetimine flaş talep! 3 yıldızın satışına onay verdi... PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor...PSG'de Lionel Messi transferi kriz çıkardı! Süper yıldız takımdan ayrılmak istiyor... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim duyurmuştu! Victor Nelsson'dan sonra bir transfer daha...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.