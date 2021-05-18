Djaniny için gözlerini kararttılar!

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Djaniny için Arap kulüpleri 5 milyon euro'yu gözden çıkardı.

18 Mayıs 2021 Salı - 11:48
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Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Djaniny Semedo, bu yaz Trabzonspor'a önemli bir bonservis bedeli kazandırabilir.
 
Arap Yarımadası'nda ciddi piyasası bulunan 30 yaşındaki forvet için devre arasında 7 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Transferin son günleri olduğu için Bordo-Mavili yönetim Al Hilal'in isteğini geri çevirirken, Arap kulüpleri yeniden devrede.
 
Menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a 5-6 milyon Euro seviyelerinde teklifler sunulurken, yönetim rakamın artmasını bekliyor.
 
Yüzde 15 pay alacak
 
Djaniny ise masraflar düşüldükten sonra transferden yüzde 15'lik pay alma hakkı bulunduğu için kulüple aynı paralelde hareket ediyor yani en iyi teklifi bekliyor. Halihazırda Sörloth ve Cornelius gibi forvetlerle görüşen Trabzonspor, Koita ile el sıkışmıştı. Eğer Djaniny satılırsa mutlaka bir forvet oyuncusu daha kadroya katılacak. 

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Etiketler: Djaniny trabzonspor
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