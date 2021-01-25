Djaniny'ye üç talip birden

Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Djaniny'ye İspanya ve Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 8:30
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Trabzonspor'da son haftalardaki futboluyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Djaniny'e teklifler olduğu ortaya çıktı. Deneyimli golcü için biri İspanya'dan ve ikisi Suudi Arabistan'dan olmak üzere üç teklifin bulunduğu bildirildi.
 
Futbolcu için yapılan bu tekliflerin, menajeri tarafından Trabzonspor'a iletildiği, bordo-mavili ekibin vereceği yanıta göre görüşmelerin şekilleneceği belirtildi. Sezon başında da Djaniny'yi kadrosuna katmak isteyen ekipler olmuş, ancak futbolcu bordo-mavili ekipte karar kılmıştı.
 

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Etiketler: Djaniny trabzonspor
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