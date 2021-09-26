Genç Doğaç'ın gözü U19 Milli Takımı kalesinde.Kaleciliğe 10 yaşında Görelespor altyapısında başlayan Mehmet Doğaç Çifçi 15 yaşında,zamanın Giresunspor kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından keşfedilerek 2017 yılında Giresunspor'a transfer oldu. Sırayla Giresunspor U16, U17 ve U19 takımlarının kalesini korudu. Gelecek gelecek vadeden kaleciler arasında gösteriliyor.

Geçen yıl yine İsmail Güney tarafından Giresunspor A takımıyla idmanlara çıkartılan genç kaleci 2020-2021 sezonunda 17 yaşında 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarak profesyonelliğe adım attı.GZT Giresunspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Doğaç ilk yılında takımının Süper lige yükselmesinden ise ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtti.

ÇOK ÇALIŞIYOR

Hedefinin Giresunspor kalesini uzun yıllar korumak ve milli takıma yükselmek olduğunu ve bunun için çok çalışması gerektiğinin bilincine olduğunu söyleyen genç eldiven "Önceki hocam İsmail Güney'den çok şey öğrendim şimdi ise Hocam İlker Avcıbay bizimle çok ilgileniyor ve çok yardımcı oluyor.Ayrıca başkanımız Hakan Karaahmet ve Hakan Keleş hocamda gençlere çok güveniyor. Benim bir şansımda geçen yıldan bu yana "Tolgahan Acar, Onurcan Piri ve Okan Koçuk" gibi çok kaliteli ve iyi kalecilerle çalışmak oldu hem biz gençlere abilik yapıyorlar hemde yeni şeyler öğretiyorlar.Tam bir aile ortamında çalışıyoruz.Başkanımız başta olmak üzere yöneticilerimiz hocalarımız ve bütün kulüp personeli çok ilgililer. Amacınız bu yıl ligi ilk onda bitirmek" dedi.