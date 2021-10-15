Doğum gününde açıkladı! 'Söylediklerimde samimiyim'

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kulübün resmi internet sitesinde doğum gününe özel açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli."

'Söylediklerimde çok samimiyim'

"Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim."

Taraftarlara mesaj

Yıldız futbolcu taraftarı olduğu Fenerbahçe'de forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirirken tek amacının sarı-lacivertli ekipte taraftarları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?

Mesut Özil: Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.

Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?

Mesut Özil: Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.

Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?





Mesut Özil: Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.

"Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar."