Domagoj Vida Ada'ya, Marcelo Guedes Beşiktaş'a

İngiltere'de Premier Lig'e çıkmayı başaran Slaven Bilic'li WBA, Vida için harekete geçti. İngilizler, 6-7 milyon Euro bonservisle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Beşiktaş da Hırvat stoper Domagoj Vida'yı satar satmaz, Lyon'dan eski oyuncusu Marcelo Guedes'i geri almak istiyor.

28 Temmuz 2020 Salı - 11:03
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Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic, İngiltere’de bu sezon Championship’i West Bromwich Albion’la (WBA) birlikte ikinci sırada bitirdi ve adını Premier Lig’e yazdırdı. Lige, reklam gelirleriyle birlikte ayak bastı parası olarak yaklaşık 170 milyon Euro alacak Bilic’in takımı, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin hedefindeki isimlerden birinin de Domagoj Vida olduğu öğrenildi.
 
Kara Kartal’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida’nın senelik 3.4 milyon Euro civarında maaşının kulübe büyük yük getirmesi sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Hırvat stoperin satışına oldukça sıcak bakıyor. WBA’nin de, 6-7 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle bu transferde mutlu sona ulaşacağı konuşuluyor.
 

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