Donk yerde kaldı Galatasaraylılar penaltı için ayağa kalktı

06 Şubat 2021 Cumartesi - 20:00
Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray
derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay
çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.
Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.