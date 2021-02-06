Donk yerde kaldı Galatasaraylılar penaltı için ayağa kalktı

Derbinin ilk yarısında Serdar Aziz'in darbesiyle yerde kalan Donk hakem Cüneyt Çakır'da penaltı bekledi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 20:00
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Süper Lig'in 24. haftasındaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında sarı-kırmızılı ekibin penaltı itirazlarında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.
 
Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Serdar Aziz ile hava topu mücadelesinde Ryan Donk yerde kaldı.
 
Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Ryan Donk bir süre yerden kalkamadı ve oyunun devamında da VAR odasından izleme önerisi gelmedi.

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Etiketler: donk galatasaray serdar aziz
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