Dorukhan Toköz'den flaş paylaşım! Fenerbahçe ile adı anılıyordu

Beşiktaş'ta geleceği belirsiz olan ve sık sık adı transferde geçen geçen Dorukhan Toköz, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından Instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

14 Temmuz 2020 Salı - 14:21
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Beşiktaş ile gelecek yıl bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. Sakatlıktan sonra henüz formasına kavuşamayan 24 yaşındaki futbolcunun geleceği henüz netleşmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. 
 
Özellikle transferi sonrası Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın en öenmli parçalarından biri olan ve gösterdiği başarılı performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Dorukhan Toköz'ün sakatlık sonrası nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu olmuştu. 
 
Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğrafından sadece emoji kullanan orta saha oyuncusu, 'sus' ve 'kartal' işaretlerini kullanması dikkat çekti. 
 
 

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