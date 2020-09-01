Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile resmi transfer görüşmesi!

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Dorukhan Toköz için İtalya 'dan transfer açıklaması var...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İtalya Serie A kulüplerinden Udinese, Dorukhan Toköz transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Udinese, kısa süre içinde Dorukhan için Beşiktaş ile masaya oturacak.

İtalyan ekibi, geçen sezon da Dorukhan Toköz transferi için Beşiktaş'a teklif sunmuş ancak siyah beyazlı ekip teklifi reddetmişti.

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