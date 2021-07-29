Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli oyuncu Dorukhan Toköz'ü 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, Toköz'e önümüzdeki sezon için 9 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

29 Temmuz 2021 Perşembe - 21:17 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 21:20
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Trabzonspor, milli oyuncu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur" denildi.
 

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