Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan istediği para belli oldu

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda kriz yaşayan Dorukhan Toköz, siyah beyazlı yönetimden 1,5 milyon euro istediği ortaya çıktı.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 10:26
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Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro garantisi verdiği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.
 
Dorukhan'ın 1.5 milyon Euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
 
Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.
 

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Etiketler: dorukhan toköz beşiktaş
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