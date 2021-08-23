Draxler pahalı geldi Galatasaray geri çekildi

Galatasaray'ın PSG'den istediği Draxler için 20 milyon euro bonservis bedeli biçildi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:38
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Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, 1 Eylül sonrasındaki fırsat transferlerini kollamaya başladı ve bu fırsat transferlerden öne çıkan Julian Draxler ismi sarı-kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.
 
Ancak bu heyecan pek de uzun sürmedi.
 
Lionel Messi transferinin ardından kadrosunu daraltmaya başlayan Paris Saint Germain, Draxler'i de gözden çıkarttı ve Alman futbolcuyu satış listesine koydu.
 
Draxler'in transferi için nabız yoklayan Galatasaray, 6 milyon euro'luk oyuncu maaşı ve 20 milyon euro'luk taban bonservis bedeli ile karşılaştı.
 
Lazio, West Ham ve Leverkusen'in transfer görüşmelerinde bulunduğu Draxler'in transfer defterini daha açmadan kapatan Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisine uyabilecek transferler üzerine yoğunlaştı.
 
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
 
Kulübümüzün imkanları doğrultusunda transfer hamlelerimizi yapacağız. Genç, potansiyelli ve uzun vadede Galatasaray'a faydalı olabilecek fırsat transferleri üzerine yoğunlaştık. 7 Eylül'e kadar da birçok fırsatın önümüze çıkacağını düşünüyorum.

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Etiketler: draxler galatasaray
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