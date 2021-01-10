Dün akşam 'şikeci' damgası yemişti! 'Çok acı verici'

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray 'a konuk olan Gençlerbirliği, maç öncesi tecrübeli kaleci Kristoffer Nordfeldt’in sakatlığı ile sarsıldı. 31 yaşındaki İsveçli kaleci, kritik maçta forma giyemezken teknik patron Mustafa Kaplan, Übeyd Adıyaman 'a görev verdi. Gençlerbirliği’nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray’a karşı çıktı. Kalesinde 6 gol gören Übeyd Adıyaman bir anda gündem konusu oldu.

Maçın ardından sosyal medyada da çok konuşulan genç kaleci Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte genç file bekçisinin açıklamaları:

Öncelikle herkese hayırlı geceler sağlıklı günler dilerim. Bugün ki aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu.

O anımdaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır adım gibi biliyorum. Sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahenin arkasına da sığınmıyacağım. Yaşım gençti. İlk maçımdı gibi cümleler yazmıyacağım. Bugün ki yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten daha sonra tüm futbol camiasına ve Futbol sevdalılarına kendi adıma özürü bir borç bilirim.

Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Birçok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar. Anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Acıtasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim.

Babasız büyüyen yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleneniyorum. İlk maçına çıkan heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize şikeci diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda oynarken attığım Twittler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için bir çok tweet attım ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış.

Yer bildirimlerim gündem olmuş o tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi hepsi bir çoğumuzda kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek gerçekten kaldırılıcak bir yük değil.

Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim.