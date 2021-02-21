Dün Almanya'yı sallamıştı! 110 milyon euro oldu

Dün Ruhr derbisinde Schalke'ye attığı golle ayakta alkışlanan Haaland'ın piyasa değeri 110 milyon euro oldu.

21 Şubat 2021 Pazar - 11:11
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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland fırtınası dinmiyor...
 
Ruhr derbisinde sarı-siyahlı takımın 4-0 galip geldiği maçta 2 kez ağları sallayan Norveçli golcü, değerini inanılmaz biçimde katladı.
 
20 yaşındaki golcünün Haziran 2019'da Red Bull Salzburg forması giyerken 5 milyon euro olan piyasa değeri şu anda tam 110 milyon euro. 1.5 yıllık zaman diliminde değerini 22'ye katlayan Haaland, profesyonel kariyerinde çıktığı 137 maçta 92 gol, 23 asistlikle oynadı.
 
Devler Ligi'nde toplam 18 gol, 2 asist 
 
Şampiyonlar Ligi arenasında 13 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergileyen 'Norveçli gol makinesi', bu sezon Bundesliga'da 17 maçta 17 kez ağları salladı, 4 gol pası verdi.

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Etiketler: haaland dortmund
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