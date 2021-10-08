Dün asist yaptı milli takımını kurtardı

Kim Min-Jae'nin dün Suriye maçında Min Son'a yaptığı asist alkış topladı.

08 Ekim 2021 Cuma - 8:49
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Ancak bu süre zarfında genç yıldız, hem İngilizce hem de Türkçe öğrenmek için kolları sıvadı. Kim, saha içinde savunma hattı performansıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını kaparken, saha dışında da boş durmadı.
 
Bireysel antrenmanlarla beraber yabancı dil öğrenimi de Güney Koreli savunmacının gündeminde bulunuyor. Artık Avrupa’da kalıcı olmak isteyen Kim, İngilizcesi için yoğun çaba harcıyor. Daha önce sadece Güney Kore ve Çin’de oynadığı için yabancı dilini istediği seviyeye getiremeyen başarılı futbolcu, İstanbul’da bu konu üzerine eğiliyor.
 
Aynı zamanda Türkçe de öğrenmeye çalışan Kim, bazı cümle kalıpları ve kelimeleri ezberliyor. Bu sayede saha içinde de takım arkadaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurmak istiyor. Öte yandan antrenmanlarda da çalışkanlığıyla teknik heyetin takdirini kazanan Kim Min Jae, disiplini ve profesyonelliğiyle tüm takıma örnek oluyor.
 
Asist yaptı
 
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde Güney Kore, Suriye’yi 2-1 yendi. 90 dakika forma giyen Kim Min Jae maçta galibiyet golünün asistini yaptı.

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Etiketler: kim min jae
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