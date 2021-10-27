Dün Burak Kapacak bugün Max Meyer! Kayboldular

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Max Meyer'in Vitor Pereira tarafından kesinlikle düşünülmemesi dikkatlerden kaçmadı.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 9:51
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Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Max Meyer adeta yokları oynuyor. Ligin 4. haftasındaki Sivasspor ve 5. haftasındaki Başakşehir maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.
 
MAX MEYER'İN GOL KATKISI YOK
 
Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.

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Etiketler: max meyer fenerbahçe
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