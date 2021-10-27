Dün Burak Kapacak bugün Max Meyer! Kayboldular

27 Ekim 2021 Çarşamba - 9:51
Fenerbahçe'nin sezon başında Berisha'yla birlikte kadrosuna kattığı Max Meyer adeta yokları oynuyor. Ligin 4. haftasındaki Sivasspor
ve 5. haftasındaki Başakşehir
maçlarında forma şansı bulan Max Meyer, ardından oynanan 5 karşılaşmada da kadroda yer almasına rağmen Vitor Pereira tarafından oynatılmadı.
MAX MEYER'İN GOL KATKISI YOK
Fenerbahçeli taraftarların çok şey beklediği Max Meyer, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4 maçta skor katkısı yapamadı ve toplam 119 dakika süre aldı.