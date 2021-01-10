Dün hat-trick yaptı bugün yeni sözleşmeyi kaptı

Dün Gençlerbirliği maçında 3 golle yıldızlaşan Belhanda'ya yeni kontrat teklif edildi.

10 Ocak 2021 Pazar - 14:33
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru İstanbul'da Falcao açıklaması bomba etkisi yarattı! Galatasaray'da Emre Akbaba'ya yeni maaş tekllifi! İndirimli sözleşme... G.Saray talip oldu Malatyaspor 3 milyon euro çekti Onyekuru 48 saat içerisinde İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan Younes Belhanda konusunda sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
 
Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon talep ettiği maaş indirimini kabul eden Belhanda, sarı-kırmızılı yönetim ile yeni sözleşme konusunda da görüşmelere başlamıştı.
 
Galatasaray'dan indirim öncesi 3.3 milyon euro maaş alan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimden 2 yıllık sözleşme süresi boyunca toplam 3 milyon euroluk teklif aldı.
 
Yıllık 1.5 milyon euroluk teklif için 500 bin euro daha ücret artışı bekleyen ve 2 milyon euro garanti ücrete razı olan Belhanda, 2+1 yıllık sözleşme süresi konusunda ise sarı-kırmızılı kulüp ile fikir birliğine vardı.
 
Galatasaray'ın teklifinin 500 bin euro daha yukarı çekmesini bekleyen Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
 
Yeni sözleşme hakkında kısa bir süre açıklamalarda bulunan Belhanda, "Galatasaray'da ben de ailem de çok mutlu bu ve bu kulübün önemli figürlerinden biri olarak anılmak istiyorum" dedi.
 
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de Belhanda'nın takımda kalması gerektiğini Galatasaray Yönetimine sunduğu raporda belirtmişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: belhanda galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok Dün resmen istemişti! Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e büyük şok
Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı!Ünlü futbolcunun sevgilisi Shannon de Lima, doğum gününü bikinili pozuyla kutladı! AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...'AS Gazetesi inanılmaz Falcao gerçeğini duyurdu! 'Bir tane bile...' Ve Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü bulduVe Galatasaray İrfan Can Kahveci'yi bitirdi! Galatasaray formulü buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.