Dün sakatlanmışlardı! Beşiktaş'tan flaş Mehmet Topal ve Necip Uysal açıklaması

Dün Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Topal ve Necip Uysal'la ilgili Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

19 Eylül 2021 Pazar - 16:20
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Beşiktaş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. İşte yapılan açıklama...
 
"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan futbolcumuz Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir.
 
Aynı müsabakada sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mehmet Topal'a Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmış, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.
 
Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Etiketler: mehmet topal necip uysal beşiktaş
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