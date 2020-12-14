Dün Sergen Yalçın isyan etmişti! Beşiktaş'tan VAR tepkisi

Dün 2-1'lik mağlubiyetten sonra hakemler ve VAR hakkında sert açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın'a kulüpten destek geldi.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 15:14
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İŞTE O AÇIKLAMA
 
Sezon başından beri süregelen ve Futbol Takımımızın Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı müsabakada artık ayyuka çıkan VAR kararları ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapma zarureti doğmuştur.
 
Öncelikle; Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin de çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi genç hakemleri ve VAR sistemini destekliyoruz.
 
Genç hakemlerin Türk futboluna yeni bir soluk getireceğine inanıyor, hakkaniyet ölçüleri gözetilerek uygulanması halinde VAR sisteminin, adaleti tesis etmede saha içindeki hakemlere yardımcı olacak önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyoruz.
 
Saha içinde ivedilikle adaleti sağlaması umuduyla hayata geçirilen VAR sisteminin ne yazık ki objektif kriterler ışığında hakkaniyet ilkesi gözetilerek çalışmadığı kanısındayız.
 
VAR sisteminin beklenen performansı gösterememesinin en önemli nedeni, sistemin başındaki hakemler ve o hakemlerin herhangi bir standart gözetmeden yapmış oldukları yönlendirmelerdir.
 
Aynı VAR hakemlerinin aynı maçlarda birbirleriyle çelişen kararları ya da farklı hakemlerin benzer pozisyonlardaki farklı kararları, adalet duygusuna olan inancı zayıflatmış ve VAR sistemini tartışmaların odağı haline dönüştürmüştür.
 
VAR hakemlerinin sergilemiş olduğu kötü performanslar, kariyerlerinin başında olan genç hakemlere zarar vermekte, onları da tartışılır hale getirmektedir.
 
Fenerbahçe maçında aleyhimize verilen hakem kararları sıcaklığını korurken, üstüne Aytemiz Alanyaspor maçında yaşananlar, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın da belirttiği üzere, adil bir yönetim beklentisi içinde olan aklıselim her futbolseveri, ‘VAR sisteminin neye göre çalıştığı belli değil’ yargısında bulunmaya sevk etmektedir.
 
Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu’nu, ligin selameti açısından VAR sistemi ile genç hakemleri tartışılır konumdan çıkarmak için gerekli çalışmaları hızla yürütmeye davet eder, sahada sadece rakiplerimizle değil yukarıda sıraladığımız etkenlerle de karşılaşacaksak, onlarla da en güçlü şekilde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.
 

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Etiketler: var beşiktaş sergen yalçın
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