Dün skandal yaratmıştı! Açıklama geldi

3-0'lık mağlubiyetin ardından güldüğü görülen Filip Novak'tan bugün açıklama geldi!

13 Aralık 2020 Pazar - 13:15
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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odasının yolunu tutan Filip Novak'ın Yeni Malatyasporlu futbolcularla olan samimi diyaloğu dikkat çekti.
 
Sarı-lacivertli futbolcunun 3-0'lık mağlubiyete rağmen gülmesi ise taraftarların tepkisini çekti.
 
Novak sosyal medya hesabından özür diledi ve şu açıklamayı yaptı: "Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı.
 
'Ben de sizler gibi çok üzgünüm'
 
Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız
 

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Etiketler: novak fenerbahçe novak gülme
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