Dün yediği gollerden sonra Marafona'dan özür

Marafona'ya takım arkadaşlarından Georgios Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımlarla destek verdi. İki futbolcu, yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Dün böyle bir gün değildi, hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte." ifadelerini kullandı.