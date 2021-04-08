Dün yediği gollerden sonra Marafona'dan özür

Dün akşam Beşiktaş maçında hatalı goller yiyen Marafona sosyal medya üzerinden özür diledi.

08 Nisan 2021 Perşembe - 11:06
İLGİLİ HABERLER
Konyaspor 36 yaptı rahatladı! Aytemiz Alanyaspor: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 Trabzon'da şok skor! Trabzonspor 1 Alanyaspor 3 Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor 1 - Göztepe 1 Fatih Karagümrük Alanyaspor'u rahat geçti

Marafona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olduğunu belirtti.  Beşiktaş karşılaşmasının da kendisinin gurur duymayacağı maçlardan biri olduğunu aktaran 33 yaşındaki Portekizli kaleci, "Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Marafona'ya takım arkadaşlarından Georgios Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımlarla destek verdi.  İki futbolcu, yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Dün böyle bir gün değildi, hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: marafona alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim' Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'
Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya şok! 'Şimdi de biz seni istemiyoruz'Trabzonspor'dan Emre Akbaba'ya şok! 'Şimdi de biz seni istemiyoruz' Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Pelkas sezon sonunda gidiyor! İşte yapılan teklifFenerbahçe'de sıcak gelişme! Pelkas sezon sonunda gidiyor! İşte yapılan teklif Bu 4.sağ bek transferi! Fatih Terim İsmail Çokçalış ile masaya oturduBu 4.sağ bek transferi! Fatih Terim İsmail Çokçalış ile masaya oturdu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.