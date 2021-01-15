Dünkü maçtan sonra F.Bahçe'den Sörloth hamlesi

Dün Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimi Sörloth örneğini masaya yatıracak.

15 Ocak 2021 Cuma - 10:09 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 10:13
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Fenerbahçe’de Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek elerken Mert Hakan Yandaş’ın kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi üzüntü yarattı. Sıkışık maç takviminde orta sahada alternatifi azalan teknik direktör Erol Bulut oyuncusuyla görüşerek daha sakin kalması konusunda uyarılarda bulunacak.
 
VAR, Mert Hakan'ın pozisyonunda hakemi izlemeye davet etmedi
 
Maçın 89. dakikasında Kasımpaşa kaptanı Aytaç Kara ile Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hava topu mücadelesinden sonra yere düştü. Aytaç Kara'nın ayağı sert bir şekilde Mert Hakan Yandaş'ın başına geldi. Hakan Mert Yandaş da rakibinin ayağına vurdu. Hakem Ümit Öztürk, pozisyonda Fenerbahçeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi. VAR hakemi Erkan Özdemir de kararı onayladı ve Aytaç Kara'nın pozisyonu için Ümit Öztürk'ü ekrana davet etmedi.
 
Sörloth örneği
 
PFDK'ya sevk edilecek Fenerbahçe sıkışık fikstürde Mert Hakan Yandaş'ın minimum ceza alması için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre; Bunun için geçen sezon Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Sörloth'un aldığı ceza örnek gösterilecek.
 
Haksız tahrik sebebiyle 1 maça indirilmişti
 
Geçen sezon Gençlerbirliği maçında Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, Fabricio Baino'nun müdahalesinden sonra rakibini yüzünden itmiş ve kırmızı kart görmüştü. PFDK, Trabzonsporlu oyuncuya iki maç ceza vermişti. Tahkim Kurulu ise cezayı 'haksız tahrik' gerekçesiyle 1 maça indirmişti.
 
2 maç 1'e indi, para cezası da indirildi
 
Konuyla ilgili Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan müzakere neticesinde; -Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Alexander Sorloth'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denmişti.
 

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Etiketler: fenerbahçe mert hakan yandaş kırmızı kart
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