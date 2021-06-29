Dünkü maçtan sonra tarihe geçti!

Dün akşam Hırvatistan - İspanya maçında düdük çalan Cüneyt Çakır Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.

29 Haziran 2021 Salı - 13:23
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır, dün akşam oynanan karşılaşma ile Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı. EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.
Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.
 
44 yaşındaki hakemin Avrupa Şampiyonlarında yönettiği maçlar şöyle:
 
EURO 2020:
Macaristan-Portekiz: Grup maçı
Ukrayna-Avusturya: Grup maçı
Hırvatistan-İspanya: Son 16 maçı
 
EURO 2016:
Portekiz-İzlanda: Grup maçı
Belçika-İrlanda C.: Grup maçı
İtalya-İspanya: Son 16 maçı
 
EURO 2012:
Ukrayna-İsveç: Grup maçı
İtalya-İrlanda C.: Grup maçı
Portekiz-İspanya: Yarı final

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Etiketler: cüneyt çakır
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