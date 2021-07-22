Dünkü mağlubiyetten sonra bir şok daha! UEFA...

21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında Sivasspor maçından sonra 18. sıraya düşebiliriz.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 8:40
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Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.
 
Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak. Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

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Etiketler: ülke puanı uefa
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