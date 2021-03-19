Dünkü sonuçların ardından 1 basamak daha geriledik

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizin olmadığı son 16 turunun tamamlanmasının ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha geriledi.

Ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag, İskoç takımı Rangers'ı yendi. Böylelikle Çekya, Türkiye'yi geçti ve ülkemiz 1 basamak daha geriledi. Bu sonuçla birlikte Türkiye, önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasına 18. sıradan başlamak durumunda kaldı.

Güncel önümüzdeki sezonun ülke puanları sıralaması

Ülke puanı sıralamasında Türkiye 2019'a girilirken 10., 2020'ye girilirken 11., 2021'e girilirken ise 13. sırada yer alıyordu. Böylelikle ülkemizin Avrupa kupalarına gönderdiği temsilcilerinin son yıllarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar sıralamada bir adım daha düştüğümüz gerçeğini ortaya çıkardı.

Öte yandan sıralamada Türkiye'den çok daha düşük bütçeli ligler olan Çekya, Hırvatistan , Güney Kıbrıs Sırbistan ligleri önümüzdeki sezon ülke puanı konusunda ülkemizden daha avantajlı konumda sezona start verecek.

DURUM TÜRK TAKIMLARI İÇİN NASIL İYİYE GİDEBİLİR?

Sıralamanın güncel halinde 18. sırada bulunan Türkiye bu puanlar nedeniyle 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi 'ne direkt takım gönderemeyecek ve 1 takım eleme oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz ve 3 takımımız yeni başlayacak Konferans liginde yer alabilecek.

Bu durumun düzelmesi için ise Türk takımları, önümüzdeki sezon ilk 15'ya adım atmak için ülke puanını yükseltecek galibiyetler almak zorunda kalacak. İlk 15 e girmemiz durumunda ise 2 takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak, 1 takımımız da UEFA Avrupa Ligi bileti alabilecek. Şampiyonlar ligine doğrudan katılım için gereken ilk 10 sıra ise artık bizim için hayal gibi...

2020-2021 sezonunun güncel ülke puanı sıralaması



