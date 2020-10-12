Dünya devi Hakan'a talip oldu! 'İmzalama bize gel'

Milan'la yeni kontrat sorunları yaşayan Hakan Çalhanoğlu'na Juventus talip oldu

12 Ekim 2020 Pazartesi - 8:17
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Hakan Çalhanoğlu, pandemi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi Juventus da transfer planı yapmaya başladı.
 
Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.
 
MILAN OLMAZSA JUVE DEVREYE GİRECEK
 
Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.
 
Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.
 
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.
 

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Etiketler: hakan çalhanoğlu milan juventus
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