Dünya yıldızları Filistin'in yanında! 'Allah'ım sen onları koru'

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösteren dünyaca ünlü yıldızlardan Pogba, Mahrez, Ribery ve Trezeguet'nin paylaşımları dikkat çekti.

11 Mayıs 2021 Salı - 8:19
İLGİLİ HABERLER
Marega'dan sonra şimdi de Talisca bombası Abdullah Avcı'nın tek derdi Cristian Tello Trabzonspor'da ilk iç transfer Edgar Ie ile... Şenol Güneş takip ettiği 3 yıldızı açıkladı Zulme Mame Thiam da sessiz kalmadı

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi sloganlarla mesajlarını duyurdu.
 
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.
 
Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 
Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: dilistin israil mahrez pogba
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Salih Uçan Kemal Danabaş'ı takibe aldı Fenerbahçe'ye imza attığı ortaya çıktı Salih Uçan Kemal Danabaş'ı takibe aldı Fenerbahçe'ye imza attığı ortaya çıktı
Uğurcan Çakır Lille ile masaya oturdu! Rekor bonservis ücreti...Uğurcan Çakır Lille ile masaya oturdu! Rekor bonservis ücreti... Beşiktaş'ın şampiyonluk sevinci kursağında kalacak! Fenerbahçe'den Ghezzal bombasıBeşiktaş'ın şampiyonluk sevinci kursağında kalacak! Fenerbahçe'den Ghezzal bombası Galatasaray'da Diagne bayramı! İşte yeni takımı ve kasaya girecek paraGalatasaray'da Diagne bayramı! İşte yeni takımı ve kasaya girecek para
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.