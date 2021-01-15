Dünyada 8 tane var 7'si trafik kazası! Fenerbahçe Perotti ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti ile sarı lacivertli ekibin yolları erkenden ayrılıyor.

Dizindeki sakatlık nedeniyle yüksek olasılıkla ameliyat olması gereken Arjantinli yıldızın sakatlığını sportif direktör Emre Belözoğlu şöyle özetliyor;

DÜNYADA 8 TANE VAR, 7'Sİ TRAFİK KAZASI

“Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.”

AYRILIK KARARI

Belözoğlu, ameliyatın gerçekleşme durumunda oynamama sürecinin 3 ila 8 ay arasında olduğunu ifade ederken “Perotti’nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız.'' diye konuştu.