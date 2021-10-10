Dünyanın gözü burada! Formula 1'de dev heyecan bugün!

10 Ekim 2021 Pazar - 9:26
Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde antrenman turları ve sıralama turları geride kalırken, artık bugün yaşanacak dev heyecan olan ana yarış beklenmeye başladı.Milliyet'ten Onur Dinçer'in habarine göre; Istanbul Park pist rekorunu önceki gün kıran Lewis Hamilton
, bir kez daha bu kez sıralama turunda bunu 1.22.868 ile geliştirdi. Sıralama turunun en hızlısı olan İngiliz pilot buna karşın bugünkü ana yarışa ilk sıradan başlayamayacak, 10 sıra cezası nedeniyle 11’den start alacak. Takım arkadaşı Mercedes
’in diğer pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonunun sahibi oldu.
Türkiye Grand Prix’sine pilotlar klasmanının ikinci sırasında, Hamilton’un sadece iki puan arkasında gelen Red Bull
pilotu Max Verstappen ise sıralama turunda en iyi üçüncü zamanı elde etti ve mücadeleye ikinci sıradan başlayacak. Ferrari
pilotu Leclerc dördüncü en iyi zamanı yakaladığı için üçüncü, Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly beşinci en iyi zamanı yaptığı için dördüncü, Fernando Alonso ise altıncı en iyi zamana imza attığından dolayı ana yarışa beşinci sıradan başlayacak.
Yarışa ilk beşten başlayacak olan pilotların tamamının farklı takımlara mensup olması Intercity Istanbul Park’ta bugün koşulacak yarışın çok daha keyifli bir mücadeleye sahne olması beklentisini yaratıyor. Gasly’nin beklenmedik çıkışı, Alonso’nun bu seneki en iyi pozisyonunu elde etmesi ve Hamilton’un üst sıralara tırmanmak için sürekli geçiş yapması gereken bir yarışa çıkacak olması, keyifli bir mücadelenin sinyallerini veriyor.
İstanbul öncesindeki Rusya
Grand Prix’sine son sırada başlamasına karşın yarışı ikinci bitiren Verstappen’in bu formu, şampiyonluk için çekiştiği Lewis Hamilton’da bir baskı yaratmıştı. Benzer bir tırmanışı İstanbul
’da geriden gelerek gerçekleştirmeye çalışacak Hamilton için iyi haber
ilk iki günde en hazır arabaların Mercedes’ler olarak görülmesi oldu. Pole pozisyonundaki Bottas’ın sırf kendisine mi çalışacağı yoksa takım arkadaşına yardım edip etmeyeceği de onun sıralamasında belirleyici olacak.
Hamilton’un sıra cezası aldığı bir yarışta (İtalya GP, 2020) ilk grand prix’sini kazanan Gasly’nin, yıldız pilotun yokluğunda yine benzer bir sürprize imza atma hevesi de mücadelenin gidişatını belirlemeye aday... Ve elbetteki iki gündür bir açıp bir kapayan havanın da yarış anındaki seyiri de bugün 15.00’te başlayacak dev yarışın gidişatına damga vuracak.
Istanbul Park’ta coşku yükseldi
Intercity İstanbul Park’ta büyük heyecanın ikinci gününe motorspor severler, yağmura rağmen büyük ilgi gösterdi. Cuma günü ilk antrenman turlarındaki seanslardan daha büyük bir kalabalık İstanbul’daki heyecana yerinden tanık oldu. Sabah
ki ilk antrenman turundan itibaren tribünlere gelen seyircilerin yanı sıra, direkt olarak öğleden sonraki sıralama turlarına da gelmeyi tercih edenler oldu ve tribünlerdeki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Fanzone’larda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle de seyirciler dolu dolu zaman geçirdi. 100 bin biletin satıldığı ve bunların yaklaşık 30 bininin yurt dışından geldiği seyircilerin bugün ayrılan tüm kapasiteyi ana yarışta doldurması bekleniyor.
Değişken hava pilotları zorluyor
Formula 1’de sezonun 16. grand prix’sine İstanbul’daki hava koşulları damga vuruyor. Sürekli değişen hava koşulları takımları ve pilotları zorluyor. Cuma günkü antrenman turunda açık bir havada kuru zeminde direksiyon çeviren sürücüler dün bu kez yağmurla başa
çıkmaya çalıştı.
Antrenman turu ıslak geçerken, öğleden sonraki sıralama turunun başında ise yağmur olmasına rağmen sonrasında yağışın durduğu bölümler oldu. Hava koşullarının sürekli değişmesi takımların lastik seçimi, yarış stratejisi, pit stop tercihi gibi bir çok konuda yapılacak seçimleri etkiliyor.
‘Kendi yarışıma odaklanacağım’
Valtteri Bottas kariyerinin 18. pole pozisyonunu İstanbul’daki yarışta elde etti. Portekiz
’deki grand prix’den itibaren ilk kez bunu başaran Fin pilot “Takım olarak iyi bir şey yaptık. Yarın (bugün) ise ben kendi yarışıma odaklanacağım pole pozisyonundan başlayacağım için” dedi.
Şampiyona lideri takım arkadaşı Lewis Hamilton ise “Ana yarış zor olacak ama elimden geleni yapacağım. İstanbul’daki seyircilere iyi bir yarış izlettirmek istiyoruz” diye konuştu. Bugünkü yarışta Mercedes’in takım olarak stratejisinin, 11. sıradan başlayacak Hamilton’u yükselebildiği kadar üst sıralara tırmandırmak, bu arada Bottas’ın da Verstappen’i arkasında tutmayı başarması ilk hedeflerinden biri olması bekleniyor.
'Yağmur işleri karıştırıyor'
Red Bull pilotu Sergio Perez, ana yarış öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye Grand Prix’sinde geçen sene Hamilton’un ardından ikinciliği elde eden, dün de son antrenman turunda başarılı bir derece elde eden Meksikalı sürücü, “Bu sene daha da iyi bir derece elde etmek istiyorum. Burada kazanmayı hedefliyor, son yarışlar benim için çok iyi gitmese de bu kez iyi bir iş çıkarmak istiyorum” diye konuştu.
Hava koşullarının İstanbul’daki yarışın sonucu üzerinde önemli etkisi olabileceğine dikkat çeken Perez, “Bu yarışta en büyük problem asfalt olacak. Pistte aracımız nasıl bir tutuş yakalayacak bu çok önemli. Biz de bu bağlamda yol tutuşu konusunda bir şeyler denedik. Ama sonuçta bizi ne beklediğini bilmiyoruz. Zaten önemli olan şey olası şartlara nasıl uyum sağlayabilmemiz ama yağmur da işleri karıştırmıyor değil” dedi.
Russell'ın şanssızlığı
Sıralama turu da dünkü ilk mücadele olan antrenman turları gibi pilotları oldukça zorladı. Kaygan zeminden dolayı Sainz, Perez, Leclerc gibi isimler spin attı. Birçok pilotun bazı tur zamanları silindi. Stroll ve Russell gibi isimlerse yol dışına çıktı. Williams pilotu Russell’ın son derece iyi bir zamana imza attığı tur zamanı, pist dışına çıktığı için silinmesi günün en büyük şanssızlıklarından oldu. Tur zamanı silinen Leclerc ise sonrasındaki büyük gayretiyle kendisine ilk beş içerisinde yer buldu.
Yarışa kadar yağış var
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İstanbul’da yarın kısmen yağmurlu bir hava olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışın, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Yağmurlu havanın yerini, yarışın başladığı saatlerden itibaren parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.
Antrenmanda kırmızı bayrak sallandı
Formula 1’de dünkü heyecan üçüncü antrenman turuyla başladı. Yağmurlu havada ıslak zeminde koşulan, pilotların sıralama turu öncesinde pistin ve araçlarının durumunu görmeleri için son şansları olan bu turda ortalık karıştı. Araçların mavi işaretli ıslak zemin lastikleriyle katıldıkları antrenman turunda birçok pilot sıkıntılı anlar yaşadı.
AlphaTauri pilotu Pierre Gasly virajda spin atmasının ardından George Russell da benzer şekilde aracının kontrolünü kaybetmesiyle çakıl havuzuna girdi. Kırmızı bayrak sallanan ve bir süreliğine durdurulan seans kısa bir aranın ardından devam etti. Sainz, Mazepin, Leclerc, Giovinazzi gibi isimler de devam eden süreçte benzer sıkıntılar yaşadılar.
Antrenman turunda 19 tur atan Fransız pilot Pierre Gasly en hızlı tur zamanını yakalayan isim oldu. Gasly’s 1.30.447’lik derecesi Hamilton’ın Cuma günü kuru zeminde yapılan antrenman turundaki 1:23.804’lük en iyi derecesiyle karşılaştırıldığında geride kaldı.