Dünyanın gözü burada! Formula 1'de dev heyecan bugün!

Istanbul Park’ta coşku yükseldi

Değişken hava pilotları zorluyor

Formula 1’de sezonun 16. grand prix’sine İstanbul’daki hava koşulları damga vuruyor. Sürekli değişen hava koşulları takımları ve pilotları zorluyor. Cuma günkü antrenman turunda açık bir havada kuru zeminde direksiyon çeviren sürücüler dün bu kez yağmurla başa

çıkmaya çalıştı.

Antrenman turu ıslak geçerken, öğleden sonraki sıralama turunun başında ise yağmur olmasına rağmen sonrasında yağışın durduğu bölümler oldu. Hava koşullarının sürekli değişmesi takımların lastik seçimi, yarış stratejisi, pit stop tercihi gibi bir çok konuda yapılacak seçimleri etkiliyor.

‘Kendi yarışıma odaklanacağım’

Şampiyona lideri takım arkadaşı Lewis Hamilton ise “Ana yarış zor olacak ama elimden geleni yapacağım. İstanbul’daki seyircilere iyi bir yarış izlettirmek istiyoruz” diye konuştu. Bugünkü yarışta Mercedes’in takım olarak stratejisinin, 11. sıradan başlayacak Hamilton’u yükselebildiği kadar üst sıralara tırmandırmak, bu arada Bottas’ın da Verstappen’i arkasında tutmayı başarması ilk hedeflerinden biri olması bekleniyor.

'Yağmur işleri karıştırıyor'

Red Bull pilotu Sergio Perez, ana yarış öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye Grand Prix’sinde geçen sene Hamilton’un ardından ikinciliği elde eden, dün de son antrenman turunda başarılı bir derece elde eden Meksikalı sürücü, “Bu sene daha da iyi bir derece elde etmek istiyorum. Burada kazanmayı hedefliyor, son yarışlar benim için çok iyi gitmese de bu kez iyi bir iş çıkarmak istiyorum” diye konuştu.

Hava koşullarının İstanbul’daki yarışın sonucu üzerinde önemli etkisi olabileceğine dikkat çeken Perez, “Bu yarışta en büyük problem asfalt olacak. Pistte aracımız nasıl bir tutuş yakalayacak bu çok önemli. Biz de bu bağlamda yol tutuşu konusunda bir şeyler denedik. Ama sonuçta bizi ne beklediğini bilmiyoruz. Zaten önemli olan şey olası şartlara nasıl uyum sağlayabilmemiz ama yağmur da işleri karıştırmıyor değil” dedi.

Russell'ın şanssızlığı

Sıralama turu da dünkü ilk mücadele olan antrenman turları gibi pilotları oldukça zorladı. Kaygan zeminden dolayı Sainz, Perez, Leclerc gibi isimler spin attı. Birçok pilotun bazı tur zamanları silindi. Stroll ve Russell gibi isimlerse yol dışına çıktı. Williams pilotu Russell’ın son derece iyi bir zamana imza attığı tur zamanı, pist dışına çıktığı için silinmesi günün en büyük şanssızlıklarından oldu. Tur zamanı silinen Leclerc ise sonrasındaki büyük gayretiyle kendisine ilk beş içerisinde yer buldu.

Yarışa kadar yağış var

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İstanbul’da yarın kısmen yağmurlu bir hava olacak. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışın, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor. Yağmurlu havanın yerini, yarışın başladığı saatlerden itibaren parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

Antrenmanda kırmızı bayrak sallandı

Formula 1’de dünkü heyecan üçüncü antrenman turuyla başladı. Yağmurlu havada ıslak zeminde koşulan, pilotların sıralama turu öncesinde pistin ve araçlarının durumunu görmeleri için son şansları olan bu turda ortalık karıştı. Araçların mavi işaretli ıslak zemin lastikleriyle katıldıkları antrenman turunda birçok pilot sıkıntılı anlar yaşadı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly virajda spin atmasının ardından George Russell da benzer şekilde aracının kontrolünü kaybetmesiyle çakıl havuzuna girdi. Kırmızı bayrak sallanan ve bir süreliğine durdurulan seans kısa bir aranın ardından devam etti. Sainz, Mazepin, Leclerc, Giovinazzi gibi isimler de devam eden süreçte benzer sıkıntılar yaşadılar.

Antrenman turunda 19 tur atan Fransız pilot Pierre Gasly en hızlı tur zamanını yakalayan isim oldu. Gasly’s 1.30.447’lik derecesi Hamilton’ın Cuma günü kuru zeminde yapılan antrenman turundaki 1:23.804’lük en iyi derecesiyle karşılaştırıldığında geride kaldı.