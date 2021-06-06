Durant 29 sayı attı Nets yarı finale galibiyetle başladı

NBA play-off'larında Milwaukee Bucks'ı 115-107 yenen Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

06 Haziran 2021 Pazar - 11:46
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NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Nets, Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.
 
Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.
 
Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden James Harden, karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
 
Kevin Durant 29 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 25 sayı, 8 asist, Joe Harris 19 sayı, Blake Griffin 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.
 
Konuk takımda Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 11 ribaunt, Brook Lopez 19 sayı, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaunt ve Khris Middleton 13 sayı, 13 ribauntla oynadı.

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Etiketler: nba Milwaukee Bucks Brooklyn Nets Durant
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