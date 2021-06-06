Durant 29 sayı attı Nets yarı finale galibiyetle başladı

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Nets, Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.

Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.

Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden James Harden, karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Kevin Durant 29 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 25 sayı, 8 asist, Joe Harris 19 sayı, Blake Griffin 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.