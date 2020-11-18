Dusko Tosic Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'tan Guangzhou RF’e transfer olan Tosic siyah beyazlı kulübe geri dönmek istediğini açıkladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba - 10:00
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Siyah-Beyazlı formayla 2015-18 sezonları arasında başarıyla forma giyen Dusko Tosic, etkili performansının ardından 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF’e transfer olmuştu. Beşiktaş’taki döneminde etkili performansına ek olarak saha içindeki hırsı ve görev aşkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Sırp savunmacı, başarıyla geçen 3 yıllık Çin macerasını tamamlamak üzere... Guangzhou kulübüyle yaptığı anlaşma çerçevesinde 3 sezonda 10 milyon Euro’luk gelir elde eden tecrübeli futbolcu, ocak ayında bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Kulübünün kendisinden memnun olmasına ve yeni sözleşme teklif etmesine rağmen Tosic’in, yeni rotasını Türkiye olarak belirlediği öğrenildi.
 
GEÇEN HAFTA EN İYİ 11'E GİRDİ
 
Koronavirüs sebebiyle sekteye uğrayan Çin Ligi’nde bu sezon 12 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen Dusko Tosic, kulübünün Dalian Pro’yu geçen hafta 4-0’lık skorla devirdiği maçı da boş geçmedi. Başarılı futbolcu, Guangzhou RF’in farklı galibiyetine 1 gollük katkı yaptı ve performansıyla Çin’de haftanın en iyi 11’inde yer almayı başardı. Deneyimli oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak Beşiktaş Editörümüz Gökmen Özcan’a özel açıklamalarda bulunan menaceri Milos Malenovic, “Tosic, form olarak oldukça iyi bir seviyede. Takımının en önemli oyuncularından biri ve geçen hafta attığı golle haftanın en iyileri arasına girdi. Kulübüyle sözleşmesi Ocak ayında bitecek. Şimdi geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi.
 
MAAŞ FEDAKARLIĞINA HAZIR
 
Deneyimli savunmacı için 2 teklif aldıklarını söyleyen Malenovic, “Guangzhou RF, Tosic’le yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak o, Çin’deki misyonunu tamamladığına inanıyor. 35 yaşında olmasına rağmen hâlâ birkaç yıl daha futbol hayatına devam etmeyi planlıyor. Kulübü dışında Türkiye’den de bir teklif aldık. Ancak Dusko’nun kalbi Beşiktaş’tan yana. Eski kulübüyle ve taraftarıyla özel bir bağı var. Ocak ayında Çin macerasını tamamladıktan sonra Beşiktaş’a geri dönmeyi istiyor” ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlılar’ın mevcut ekonomik durumuyla ilgili olarak bilgilerinin bulunduğunu söyleyen menacer Milos Malenovic, “Eğer Beşiktaş isterse düşük bir maaş da önerse Tosic o formaya geri dönmek için gerekli fedakârlığı yapacaktır” sözlerini sarf etti.

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Etiketler: tosic Guangzhou RF beşiktaş
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