Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesi sona eren Dusko Tosic Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük görüşüyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 0:50 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 0:52
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu yıldız oyuncuya flaş mesaj! Beşiktaş durdurulamıyor! 3-0 Flaş Burak Yılmaz gelişmesi! UEFA... Göztepe'de 5 pozitif vaka daha Gelir gelmez sakatlanmıştı! Müjdeli haber

İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde İstanbul'da bir otelde yöneticilerle görüşen 35 yaşındaki Sırp savunmacı, Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.
 
Fanatik'te yer alan habere göre, Tosic'in devre arası transfer döneminde İstanbul ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
 
2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Kabak'ı duyurdular! Çılgın teklif... Ozan Kabak'ı duyurdular! Çılgın teklif...
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! 3 haftada 10 gol... Beşiktaş: 3 Kasımpaşa: 0Kara Kartal'a yan bakılmıyor! 3 haftada 10 gol... Beşiktaş: 3 Kasımpaşa: 0 "Maradona'yı merdivenlerden aşağı attı!" Süper Lig devleri şok oldu! Ali Akman'ı almaya geldiler... İşte yeni takımıSüper Lig devleri şok oldu! Ali Akman'ı almaya geldiler... İşte yeni takımı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.